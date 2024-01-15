Сікорський: Польща планує збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки для України

Як пише "Європейська правда", про це в Давосі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Reuters.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах", – зазначив він.

За його словами, Польща говорить союзникам, вартість стримування рф у випадку, якщо вона завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

Сікорський визнав, що Київ і Варшава повинні продовжувати працювати над вирішенням проблем, привітавши угоду між його урядом та польськими перевізниками про призупинення блокади кордону з Україною.

"Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу... Ці витрати неминучі, ми приймаємо їх, але вони мають бути більш справедливими", – сказав він.

Глава МЗС також підтримав план США конфіскувати до 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб допомогти відновити Україну, вказавши, що агресор повинен заплатити за завдану шкоду.