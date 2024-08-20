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Сікорський: Україна - велика країна, тому під її впливом зміниться Європейський Союз

23.08.2024 / 17:27
Україна може вступити до Євросоюзу під кінець цього десятиліття, або на початку наступного. Таку думку в інтерв'ю "Еспресо" висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

На думку міністра, у цьому питанні багато залежатиме, по-перше, від того, якою буде ситуація на фронті, бо від цього залежатимуть бюджетні можливості України, але також і наскільки далеко європейське право має досягати; від того, наскільки швидко проводитимуться реформи.

"Бо переговори насправді означають, що Україна повинна перейняти практику європейського законодавства, тобто перекласти на українську мову та проголосувати в Раді кількадесят тисяч сторінок європейського законодавства - велетенська робота. 35 розділів для переговорів, зокрема такі складні, як сільське господарство чи транспорт", - відповів міністр.

Він констатував, що Україна - велика країна, тому відіграватиме значну роль в економіці ЄС, а також матиме багато голосів у Європарламенті та Раді Європи. На переконання Сікорського, під впливом України зміниться також Європейський Союз.

"Це буде нелегкий процес, зачіпатимуться важливі інтереси як у вас, так і в нас. І узгодження цього всього так, аби всі виграли, легким не буде. Але якщо ми всі зробимо те, що в наших силах, тоді, на мою думку, під кінець цього десятиліття або на початку наступного Україна може увійти до Євросоюзу", - резюмував міністр.

Україна, Польща, Євросоюз, Сікорський
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