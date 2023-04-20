Країни ЄС хочуть розширити список заборонених для постачання товарів з України

Про це 20 квітня повідомляє польське радіо rmf.fm із посиланням на джерела.

Відзначається, кожна країна має свої списки. Зокрема, Польща хоче розширити заборону ЄС на імпорт з України яєць, птиці, цукру, меду та м'яких фруктів, Болгарія – на борошно й олію, Угорщина – на птицю, мед і борошно.

Через ці розбіжності переговори представників п'яти країн ЄС та заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, які проходили 19 квітня, завершилися без досягнення домовленостей.

Під час зустрічі було сформовано спільний "список бажань" країн, які тимчасово заборонили постачання української продукції. Перелік виявився довгим, утвердити його у запропонованому вигляді було важко.

Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів сільського господарства. Якщо не буде досягнуто швидкої угоди, можуть бути потрібні переговори на більш високому політичному рівні.