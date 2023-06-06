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Порівняно з 2021 роком кількість українців з дітьми у Польщі збільшилася вп’ятеро, - дослідження

05.06.2023 / 18:30
Половина українців приїхали до Польщі з дітьми віком до 18 років через повномасштабне вторгнення. Кожен третій громадянин України в Польщі заявляє, що його діти користуються виключно польською системою освіти.

Водночас 38% респондентів визнають, що діти вчаться одночасно у польських та українських школах. Ще 27% респондентів користуються лише українською системою освіти.

Про це йдеться в дослідженні Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи Міграційної платформи EWL, Фундації EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що порівняно з 2021 роком кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми, збільшилася вп’ятеро – з 11% до 50%. До Польщі з дітьми приїхали не лише воєнні біженці (66%), а й економічні мігранти, які живуть у цій країні (40%).

«Українські батьки охоче записують своїх дітей до польських шкіл через можливість інтеграції дітей із польськими однолітками, а також через потребу в цей час працювати. Водночас вони обирають навчання онлайн в українських школах, щоб дитина мала можливість здобути українську освіту, а також не втрачала зв’язок з Україною та її освітніми процесами через плани повернутися на Батьківщину», – пояснила операційна директорка Фундації EWL Марія Кузенко.

У випадку з воєнними біженцями – цей розподіл дуже рівномірний. Українську та польську системи освіти вказали по 32% респондентів, обидві – 34%. У довоєнних мігрантів відчувається перевага польської системи освіти (32%) або поєднання польської та української систем. Лише 22% людей, які приїхали до Польщі до початку війни, заявляють, що їхні діти користуються виключно українською системою освіти.

Питання забезпечення догляду за дітьми з метою розширення можливостей працевлаштування та професійного розвитку батьків довоєнні мігранти з України оцінюють більш позитивно, ніж біженці (40% проти 38%).

Варто зауважити, що у випадку кожної з двох груп респондентів негативна оцінка цього діапазону є однаково високою. На думку авторів дослідження, це чіткий сигнал до дії, якщо польська економіка залежить від ефективної професійної активізації жінок.

Опитування громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року методом прямого F2F-інтерв’ю. Воно проводилось українською мовою на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців.

Анкета була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з урахуванням питань від Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.

Україна, Польща, дослідження
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