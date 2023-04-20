Bloomberg: Ключові союзники України розглядають можливість повної заборони експорту товарів до росії

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, чиновники країн G7 обговорюють такі обмеження перед травневим самітом у Японії. При цьому планується приєднати до заборони експорту і країни Євросоюзу.

Джерела зазначають, що ця ідея знаходиться на стадії обговорень і її можуть переглянути.

У матеріалі йдеться, що запропоновані обмеження передбачають заборону експорту всіх товарів, лише якщо вони не внесені до списку винятків. Зараз продаж товарів росії дозволений, якщо цього не забороняють санкції.

Якщо такий крок буде схвалено, то лідери країн G7 мають узгодити список винятків. За даними джерел, ліки та сільськогосподарська продукція залишаться у цьому списку.

Водночас наразі є серйозні перешкоди для запровадження таких широких обмежень. Зокрема, це пов'язано з тим, що нові критерії мають схвалити всі країни ЄС, а це спричинить запеклі дебати через ймовірну негативну реакцію з боку компаній, які досі експортують товари до росії, а також ризик заходів у відповідь з боку москви.

За даними женевської організації Trade Data Monitor, до росії продовжують надходити товари з Європи, США, Канади та Японії на суму 66 мільярдів доларів, що вдвічі менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.