Мультимодальні перевезення — види та особливості їх організації

Доставка вантажу не завжди можлива безпосередньо з однієї точки до іншої конкретним видом транспорту. Наприклад, тільки морем або залізницею. У цих випадках транспортна компанія UTEC Logistics пропонує таку послугу, як мультимодальні перевезення.

Що потрібно знати клієнту під час замовлення мультимодальних перевезень

Транспортування товару змішаним способом передбачає використання кількох типів шляхів сполучення: морського, повітряного та сухопутного у різних комбінаціях. Наприклад, щоб скоротити час доставки партії з Кореї до України, вдаються до перевезення літаком та потягом або судном та автомобілем, а також інші варіанти. Причому за весь маршрут відповідає логістична компанія. Укладається один договір, який прописує умови та терміни постачання вантажу.

У деяких випадках експедитор пропонує мультимодальні перевезення замість класичного трансферу, тобто на одному транспорті. Це робиться з метою оптимізації витрат або скорочення часу переміщення вантажу.

Транспортування почергово двома або трьома видами перевізних засобів — Досить складний, але ефективний процес. Необхідно опрацювати всі деталі маршруту, щоб доставити вантаж у цілості та безпеці, не підвести клієнта. За такою послугою варто звертатися лише до перевірених компаній з великим досвідом. Наприклад, як UTEC Logistics. Це команда кваліфікованих спеціалістів, яка понад 14 років здійснює перевезення, у тому числі мультимодальні, по всьому світу.

Які види транспорту використовуються при змішаному перевезенні

При доставці товару в такий спосіб задіють усі основні види транспорту:

залізничний;

автомобільний;

морський;

повітряний.

Залізницею зручно перевозити вантажі великих обсягів та мас: метал, техніку, ліс, нафтопродукти та багато іншого, але тільки на територіях, де прокладено залізничні колії. Автомобільний транспорт найдоступніший та мобільніший. У великих фурах перевозять компактні партії, небезпечні вантажі, цінні товари тощо. Судноплавний транспорт застосовують для переміщення великих обсягів вантажів міжнародними маршрутами. За допомогою авіаперевезення доставляють генеральні вантажі, небезпечний багаж, термінові та цінні партії. Це надійний, швидкий та безпечний спосіб транспортування. UTEC Logistics, крім того, має власний чартер, за допомогою якого в максимально короткі терміни можна відправити замовлення з Китаю в Україну.

Особливості та переваги послуги

Транспортування за міжнародними напрямками за допомогою мультимодальних перевезень накладає на головного логістичного оператора низку серйозних зобов'язань:

ретельне планування кожного етапу маршруту;

оформлення супровідних документів відповідно до вимог закону;

укладання договорів з проміжними перевізниками;

реєстрація на митниці;

контроль та супровід вантажу.

Це комплексна послуга, яку компетентні компанії з високою репутацією успішно організують для своїх клієнтів. Замовляйте доставку лише таким операторам.

Міжнародні комбіновані перевезення — вигідне рішення для бізнесу з таких причин:

скорочення часу доставки та витрат;

можливість відправки товару з будь-якої країни світу;

безпека для вантажу, оскільки відповідальність за ризики в процесі пересування несе одна компанія.

Мультимодальні перевезення — це завжди індивідуальна схема вирішення логістичних завдань для вашого бізнесу.

Від чого залежить ціна мультимодальної міжнародної доставки

Вартість трансферу формується з урахуванням таких факторів:

особливостей вантажу;

розмір партії;

схеми маршруту;

розмір діючого мита, яке залежить від закону конкретної країни.

UTEC Logistics пропонує вигідні рішення щодо доставки товару з будь-якого куточка світу. Довіряйте свій вантаж професіоналам!