Войти | Зарегистрироваться
06:26

суббота,
24 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Представниця Пентагону пояснила, чому США утримуються від оцінки наступу ЗСУ на Курщині

23.08.2024 / 14:21
Сполучені Штати продовжують з’ясовувати в України її цілі операції в Курській області росії, зокрема в контексті створення "буферної зони".

Про це на брифінгу в четвер, 22 серпня, заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чому США досі утримуються від оцінки наступу Збройних Сил України на Курщині, Сінгх сказала, що США "зараз дізнаються більше про те, що українці роблять" на тій території.

"Коли йдеться про Курщину, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", – додала вона.

Представниця Пентагону також підтвердила, що США не вносили змін у політику застосування їхньої зброї по цілях у росії.

"Наша політика дозволяє Україні здійснювати вогонь у відповідь для самозахисту від російських атак, які йдуть із прикордонних регіонів. Ці прикордонні регіони охоплюють Курщину та Сумщину. І вони захищаються від російських атак із цього регіону", – зазначила вона.

Нагадаємо, уперше про те, що мета операції ЗСУ – створення буферної зони на Курщині, президент Володимир Зеленський заявив у зверненні 18 серпня.

За даними ЗМІ, американські посадовці занепокоєні тим, що у разі продовження операції України у Курській області її сили можуть бути надто розтягнуті.

Британська розвідка своєю чергою вважає, що росія використовує у Курській області війська, особовий склад яких воює не за призначенням, що може зменшити здатність рф повернути зайняті українськими силами території.

Пентагон, Сінгх, Курська область
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 августа
22 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.