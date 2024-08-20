Представниця Пентагону пояснила, чому США утримуються від оцінки наступу ЗСУ на Курщині

Про це на брифінгу в четвер, 22 серпня, заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чому США досі утримуються від оцінки наступу Збройних Сил України на Курщині, Сінгх сказала, що США "зараз дізнаються більше про те, що українці роблять" на тій території.

"Коли йдеться про Курщину, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", – додала вона.

Представниця Пентагону також підтвердила, що США не вносили змін у політику застосування їхньої зброї по цілях у росії.

"Наша політика дозволяє Україні здійснювати вогонь у відповідь для самозахисту від російських атак, які йдуть із прикордонних регіонів. Ці прикордонні регіони охоплюють Курщину та Сумщину. І вони захищаються від російських атак із цього регіону", – зазначила вона.

Нагадаємо, уперше про те, що мета операції ЗСУ – створення буферної зони на Курщині, президент Володимир Зеленський заявив у зверненні 18 серпня.

За даними ЗМІ, американські посадовці занепокоєні тим, що у разі продовження операції України у Курській області її сили можуть бути надто розтягнуті.

Британська розвідка своєю чергою вважає, що росія використовує у Курській області війська, особовий склад яких воює не за призначенням, що може зменшити здатність рф повернути зайняті українськими силами території.