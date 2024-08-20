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BILD: Є припущення, що путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян

22.08.2024 / 17:27
росія планує приховану мобілізацію. Вона просто необхідна, враховуючи велику кількість втрат на фронті.

Так вважають редакторка BILD Жанна Плауманн та військовий аналітик видання Юліан Рьопке.

Вони нагадали, що за міжнародними оцінками, з лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тис. російських військових.

Журналісти пишуть, що прагнення володимира путіна збільшити чисельність військ, які воюють в Україні, очевидне: чоловіків залучають високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти.

Там зазначили, що заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що росія збільшила чисельність своїх військ в Україні з 400 тис. осіб на початку року до 600 тис. на поточний момент, а до кінця року планує збільшити цю кількість до 800 тис. військовослужбовців.

Проте кошти, які мають російські регіони для набору контрактників, закінчуються.

"Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян. Щоправда, зробити це, швидше за все, намагатимуться "без офіційного оголошення, таємно", - пишуть Плауманн та Рьопке.

росія, мобілізація, BILD
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