BILD: Є припущення, що путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян

Так вважають редакторка BILD Жанна Плауманн та військовий аналітик видання Юліан Рьопке.

Вони нагадали, що за міжнародними оцінками, з лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тис. російських військових.

Журналісти пишуть, що прагнення володимира путіна збільшити чисельність військ, які воюють в Україні, очевидне: чоловіків залучають високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти.

Там зазначили, що заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що росія збільшила чисельність своїх військ в Україні з 400 тис. осіб на початку року до 600 тис. на поточний момент, а до кінця року планує збільшити цю кількість до 800 тис. військовослужбовців.

Проте кошти, які мають російські регіони для набору контрактників, закінчуються.

"Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян. Щоправда, зробити це, швидше за все, намагатимуться "без офіційного оголошення, таємно", - пишуть Плауманн та Рьопке.