Умєров: Проведемо перевірку Сухопутних військ задля запровадження реформи у системі управління

Як передає Укрінформ, про це Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

За його словами, перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.

“Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ”, - зауважив міністр.

Для цього Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування СВ ЗСУ, зокрема аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та перевірку на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки буде запроваджена реформа у системі управління та кадрової політики в КСВ, проведена оптимізація управлінських процесів та підсилена боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

“Це крок до ефективнішої та сильнішої армії”, - запевнив Умєров.