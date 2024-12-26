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Розвідка: З початку повномасштабного вторгнення росія залучила для участі у війні до 180 000 ув'язнених

03.01.2025 / 11:14
російська федерація з початку повномасштабного вторгнення в Україну залучила для участі у війні до 180 000 ув'язнених. Вони отримують менші виплати ніж інші військові росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, станом на листопад 2024 року рф залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах.

Водночас відомо, що усього в російських колоніях і тюрмах станом на 2024 рік перебувало близько 300 000-350 000 тисяч ув’язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення - залучення їх у війну.

У розвідці розповіли, що раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 доларів. А вже у липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 доларів. Однак ув’язнені, а також їхні родичі, позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. Також зарплата такої категорії осіб вдвічі–вчетверо нижча, ніж в інших окупантів.

розвідка
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