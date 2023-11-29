Британська розвідка: росіянам на фронті не вистачає приладів нічного бачення

Про це йдеться в розвідувальному огляді відомства.

У розвідці зауважують, що наприкінці листопада 2023 року користувач соцмережі, який назвався російським військовим, який воює на Херсонщині, наголосив на нестачі приладів нічного бачення та камер для безпілотних літальних апаратів в умовах слабкого освітлення.

За даними британської розвідки, прилади нічного бачення часто займали перше місце в списках обладнання, якого потребували російські підрозділи. Українські війська часто оснащувалися приладами нічного бачення від міжнародних партнерів.

В Міноборони Британії зазначають, що ці проблеми росіян також пов'язані з тим, що військові навчання у рф рідко роблять акцент на тренуваннях в нічний час.

"Натомість вони, як правило, будуються на стандартних, денних подіях, щоб справити враження на старших офіцерів. На противагу цьому, (вищезгаданий) російський солдат стверджував, що українські сили пересуваються переважно вночі", – резюмує розвідка.