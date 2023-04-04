Войти | Зарегистрироваться
06:27

четверг,
06 апреля
Онлайн
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
Країна
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
Країна
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Politico: москва намагається відновити шпигунську мережу у Європі

05.04.2023 / 10:12
москва намагається відновити міць у країнах Європи після скоординованого масового видворення співробітників російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям, минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що об'єкти критичної інфраструктури є основною ціллю для збору розвідданих російськими шпигунами, пріоритетом яких є моніторинг стану виробництва та постачання зразків західної зброї до України.

З’являється дедалі більше доказів того, що служба зовнішньої розвідки рф та її військове розвідувальне управління (гру) активно намагаються відновити власні мережі шпигунів, особливо з огляду на військову допомогу, що надходить Україні.

Керівник британської служби розвідки Кен МакКаллум назвав «найзначнішим стратегічним ударом» по москві в новітній історії розвідки той факт, коли після початку повномасштабного вторгнення в Україну з Європи було вигнано понад 400 так званих "незаявлених офіцерів розвідки", зокрема з Франції, Бельгії та Німеччини, що різко зменшило здатність кремля шпигувати в Європі.

А днями Служба безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO) заявила, що видворення російських офіцерів розвідки та відмови у видачі віз тим, хто їх мав змінити, суттєво послабили розвідувальні операції москви у Північному регіоні Європи.

Директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що «російські спецслужби прагнуть відновити чи створити нові можливості для своєї розвідувальної діяльності в Європі». За його словами, росіяни тепер вивчають інші методи збору розвідданих: кібернетичні, традиційне прикриття, онлайн-операції.

розвідка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 апреля
4 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.