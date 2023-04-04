Politico: москва намагається відновити шпигунську мережу у Європі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що об'єкти критичної інфраструктури є основною ціллю для збору розвідданих російськими шпигунами, пріоритетом яких є моніторинг стану виробництва та постачання зразків західної зброї до України.

З’являється дедалі більше доказів того, що служба зовнішньої розвідки рф та її військове розвідувальне управління (гру) активно намагаються відновити власні мережі шпигунів, особливо з огляду на військову допомогу, що надходить Україні.

Керівник британської служби розвідки Кен МакКаллум назвав «найзначнішим стратегічним ударом» по москві в новітній історії розвідки той факт, коли після початку повномасштабного вторгнення в Україну з Європи було вигнано понад 400 так званих "незаявлених офіцерів розвідки", зокрема з Франції, Бельгії та Німеччини, що різко зменшило здатність кремля шпигувати в Європі.

А днями Служба безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO) заявила, що видворення російських офіцерів розвідки та відмови у видачі віз тим, хто їх мав змінити, суттєво послабили розвідувальні операції москви у Північному регіоні Європи.

Директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що «російські спецслужби прагнуть відновити чи створити нові можливості для своєї розвідувальної діяльності в Європі». За його словами, росіяни тепер вивчають інші методи збору розвідданих: кібернетичні, традиційне прикриття, онлайн-операції.