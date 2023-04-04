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Столтенберг: Позиція Альянсу – Україна стане членом НАТО

04.04.2023 / 18:30
Cоюзники по НАТО зосереджують зусилля на тому, щоб Україна перемогла російського агресора.

Позиція Альянсу – Україна стане членом альянсу. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на пресконференції у Брюсселі.

"Позиція НАТО залишається незмінною – Україна стане членом альянсу. Водночас ми всі маємо розуміти, що головний фокус зараз – гарантувати, що Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі. Без того, щоб Україна перемогла як незалежна держава, все питання про членство не матиме значення", – заявив генсек.

Перший крок у напрямі будь-яких відносин України і НАТО – гарантувати, що Україна переможе, сказав Столтенберґ.

Саме з цієї причини союзники по НАТО і партнери надають Україні й надаватимуть надалі безпрецедентну підтримку, пояснив генсек.

"Тому ми й зустрічаємося завтра, щоб і далі продовжувати нашу підтримку Україні", – сказав Столтенберґ, маючи на увазі заплановане на вівторок засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Це перший і найтерміновіший крок. Друге – ми також дивимося, як розвивати наші політичні відносини з Україною, як ми продовжуватимемо надавати підтримку в проведенні довгострокових реформ, побудові інституцій, переходу від стандартів часів Радянського Союзу до стандартів НАТО. Усе це наближатиме Україну до НАТО", – заявив генсек.

НАТО, Столтенберг
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