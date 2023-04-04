держдума хоче заборонити у росії діяльність МКС

Про це заявив речник нижньої палати парламенту країни в'ячеслав володін, пишуть росЗМІ.

Зокрема володін запропонував запровадити кримінальну відповідальність за заклики до виконання рішень міжнародних органів, діяльність яких спрямована проти росії.

«З цією метою готуються пропозиції про введення до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів норм щодо покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі», – зазначив спікер держдуми.

До цього володін, розмірковуючи про рішення МКС про видачу ордера на арешт президента росії володимира путіна, наголошував, що це «дурня», і що це не більше ніж «істерика Заходу».

Раніше він запропонував внести поправки до законодавства, які передбачають покарання за співпрацю з Міжнародним кримінальним судом.

«Перше. Необхідно розробити зміни до законодавства, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння та підтримку МКС, – написав володін у своєму телеграм-каналі. – Друге. Важливо організувати роботу щодо укладання двосторонніх угод з дружніми країнами, які передбачають взаємну відмову від співробітництва та сприяння МКС».

Головний рупор кремля дмитро пєсков раніше нагадав, що росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і вважає його рішення незначними.