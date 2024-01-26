Розвідка Британії: У рф збільшилась кількість підпалів військкоматів за останні шість місяців

"22 січня 2024 року російська влада повідомила, що з початку конфлікту в лютому 2022 року було скоєно 220 нападів на військкомати. За даними ЗМІ, з 26 липня 2023 року було зафіксовано 113 нападів на військкомати. У сукупності ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів військкоматів за останні шість місяців", - ідеться у звіті британської розвідки, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як зазначається, глава служби зовнішньої розвідки росії сергій наришкін заявив, що виконавці нападів "діяли від імені західних чиновників". "Однак збільшення кількості атак дуже ймовірне через зростаюче відчуття невдоволення війною серед російського населення, а особливо тих, хто може бути мобілізований, щойно оголосять про другу хвилю мобілізації", - йдеться в огляді.

"Подальша мобілізація суперечитиме обіцянці путіна від 14 грудня 2023 року, про те, що нової хвилі не буде - атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок", - роблять висновки в огляді.