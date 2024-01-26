США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Контракти на поставку нового об'єкта на авіабазі Королівських ВПС Лейкенхіт у Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити на авіабазі ядерні боєголовки. Вони втричі перевищують потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

США забрали ядерні боєголовки з Великої Британії 2008 року, вважаючи, що загроза холодної війни з боку рф зменшилася. Видання пише, що це розкриття інформації відбулося після попереджень про те, що країнам НАТО необхідно підготувати своїх громадян до війни з росією.

Минулого тижня адмірал Роб Бауер, високопоставлений військовий чиновник НАТО, заявив, що приватні особи повинні підготуватися до тотальної війни з росією в найближчі 20 років, що вимагатиме масштабних змін у їхньому житті.

Генерал сер Патрік Сандерс, глава британської армії, далі попередив, що в разі війни з росією необхідно буде закликати громадськість на боротьбу, оскільки армія занадто мала.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у п'ятницю ввечері підтримав заклик сера Патріка до створення цивільної армії, оскільки він пообіцяв приєднатися до неї, якщо Велика Британія вступить у війну з росією.

Міністр військово-морських сил США Карлос Дель Торо потім закликав Велику Британію "переоцінити" розмір своїх збройних сил.

"Повернення американської зброї до Великої Британії є частиною загальнонатовської програми з розвитку і модернізації ядерних об'єктів у відповідь на зростаючу напруженість у відносинах із кремлем після вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - пише видання.

росія заявила, що розміщення американської зброї у Великій Британії буде розглядатися москвою як "ескалація" і буде зустрінуте "компенсуючими контрзаходами".

Крім війни в Україні, Захід стикається зі зростаючими проблемами з боку Ірану і КНДР, які останніми роками стали ближчими до рф.

У п'ятницю Велика Британія, Франція і Німеччина засудили Іран за запуск нового супутника для наведення ракет великої дальності. Тегеран збагачує уран для можливого використання при розробці ядерної зброї.

США і Велика Британія також завдають ударів у Червоному морі проти єменських хуситів, підтримуваних Іраном, які атакують контейнеровози нібито у відповідь на "військовий наступ Ізраїлю в Секторі Гази".

Невідредаговані документи в базі даних про закупівлі Міністерства оборони США розкривають плани "ядерної місії", яка неминуче відбудеться на авіабазі ВПС Великої Британії в Лейкенхіті, де під час Холодної війни розміщувалася ядерна зброя.

"Пентагон відмовився коментувати чутки про те, що новий "гуртожиток", уперше згаданий у бюджетних документах торік, призначався для бази, що перебуває у віданні ВПС США згідно з британськими правилами та законами, щоб дозволити США розмістити тактичну ядерну зброю, яка може бути розгорнута винищувачами F-35", - пише Telegraph.

Термін "гарантія" використовується Пентагоном для позначення необхідності забезпечення безпеки ядерної зброї, коли вона не використовується.

Документи показують, що Пентагон замовив нове обладнання для бази, зокрема балістичні щити, призначені для захисту військовослужбовців від атак на "цінні активи". Будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, які працюють на цьому об'єкті, розпочнеться в червні.

Очікується, що ВПС Великої Британії в Лейкенхіті розміщуватимуть гравітаційні бомби B61-12, потужність яких може сягати 50 кілотонн.

Президент Джо Байден заявляв, що США посилять свою військову позицію в Європі, щоб відреагувати на зміни в обстановці безпеки.

США вже оголосили про плани розмістити дві ескадрильї винищувачів п'ятого покоління F-35, здатних нести бомби, у складі 48-го винищувального авіаполку на авіабазі Королівських ВПС Лейкенхіт.

У жовтні офіційні особи США запросили у Конгресу дозвіл почати розробку нової бомби B61 з більшим корисним навантаженням, стверджуючи, що потужніша зброя надасть президенту додаткові можливості проти деяких більш складних військових цілей.

Наразі США мають у своєму розпорядженні боєголовки в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині відповідно до угоди НАТО про спільне використання ядерної зброї.