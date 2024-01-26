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16:20
США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії
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10:10
Спікер Палати представників назвав законопроєкт про фінансову допомогу Україні "мертвонародженим"
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14:21
Вибори у США: Опитування Reuters показало, що Трамп випереджає Байдена
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11:14
Байден планує направити директора ЦРУ для надання допомоги в укладенні угоди між ХАМАС та Ізраїлем
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10:12
Міжнародний суд оголосить рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій 31 січня
- 16:20
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16:25
Юрчишин очікує на звіт щодо ефективності використання державних коштів на інформаційну політику
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15:23
Міненерго: Україна близька до самозабезпечення газом у 2024 році
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09:10
Данія надасть Україні понад 13 млн доларів на підтримку кібербезпеки
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Українці поповнили бюджет країни-агресорки на майже $5 млн через споживання російського контенту на YouTube
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Ексголова Світового банку закликав Захід без вагань скористатися замороженими активами рф
- 16:25
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.Последние новости рубрики
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