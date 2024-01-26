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Спікер Палати представників назвав законопроєкт про фінансову допомогу Україні "мертвонародженим"

27.01.2024 / 10:10
Якщо чутки щодо змісту законопроєкту Сенату про фінансову допомогу Україні та вирішення питання про кордон із Мексикою справді вірні, то проєкт є "мертвонародженим".

Про це пише The Hill з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

"Я хотів надати коротку інформацію про додаткову угоду і кордон, оскільки Сенат, здається, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст проєкту пропозиції правдиві, він у будь-якому разі був би мертвонародженим до (надходження до) Палати представників", - ідеться в листі Джонсона.

Зазначається, що він 26 січня надіслав листи колегам, у яких відреагував на повідомлення про ймовірну дійсність зазначених у проєкті закону запропонованих положень.

Його лист надійшов після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників і "консерваторів" як у Палаті, так і в Сенаті про те, що додатковий пакет непрохідний, навіть якщо його схвалить Сенат.

Наразі республіканці в Сенаті шукають альтернативний план для узгодження фіндопомоги для України. Це поєднується з переговорами щодо врегулювання кризи на кордоні.

Тези Джонсона про "мертвонароджений" законопроєкт також повторив лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз керівникам штабів республіканців напередодні.

Джонсон, The Hill
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