У британській розвідці пояснили, як присутність вагнерівців в білорусі допомагають рф

Водночас у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, наголошується, що, імовірно, в білорусі залишилося менше ніж 1 тис. російських найманців, до їхніх обов'язків належить навчання білоруських військових і сил безпеки.

У британській розвідці додають, що невизнаний президент білорусі навряд чи буде використовувати бійців "вагнера" за межами їхньої нинішньої компетенції.

"Вони беруть участь у підготовці військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ, але малоймовірно, що вони братимуть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в білорусі", - наголошується в повідомленні.