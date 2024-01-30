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У британській розвідці пояснили, як присутність вагнерівців в білорусі допомагають рф

05.02.2024 / 10:12
Присутність найманців пвк "вагнер" у білорусі приносить користь рф, оскільки змушує Україну тримати оборонні позиції і персонал уздовж північного кордону для захисту від можливих майбутніх вторгнень, вважають у британській розвідці.

Водночас у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, наголошується, що, імовірно, в білорусі залишилося менше ніж 1 тис. російських найманців, до їхніх обов'язків належить навчання білоруських військових і сил безпеки.

У британській розвідці додають, що невизнаний президент білорусі навряд чи буде використовувати бійців "вагнера" за межами їхньої нинішньої компетенції.

"Вони беруть участь у підготовці військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ, але малоймовірно, що вони братимуть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в білорусі", - наголошується в повідомленні.

Велика Британія, розвідка
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