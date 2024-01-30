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Польща попереджає про можливу "незаплановану військову діяльність" вздовж кордону з росією та білоруссю

05.02.2024 / 11:14
У Польщі видали навігаційне попередження для користувачів повітряного простору вздовж кордону з росією та білоруссю. У попередженні йдеться про можливість "незапланованої військової діяльності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування видів Збройних сил Польщі у Twitter.

Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

NOTAM видали, щоб попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на "загрозливу ситуацію на східному кордоні".

"Навігаційні попередження - незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням національної безпеки - є рутинним повідомленням у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в польському повітряному просторі", - пояснили в оперативному командуванні.

Польща
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