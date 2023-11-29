Войти | Зарегистрироваться
20:32

среда,
13 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

МОЗ: Неформальні платежі у лікарнях мають бути припинені

13.12.2023 / 10:12
Перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров заявив, що неформальні платежі у лікарнях мають бути припинені.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, передає Укрінформ.

У МОЗ наголошують, що всі українці можуть безоплатно отримати широкий спектр медичних послуг завдяки Програмі медгарантій, однак практика неформальних платежів у медзакладах досі існує і підкріплюється «традиціями» та менеджментом медзакладів.

«Така ситуація є абсолютно неприпустимою. НСЗУ повністю покриває медзакладам вартість лікування та реабілітації пацієнтів. Пацієнти мають право на безоплатні ліки та перебування у стаціонарі, а лікарі та медсестри отримують заробітну плату шляхом раціонального розподілу коштів керівництвом закладу. Вимагати кошти у пацієнта — це злочин», — заявив Дубров.

У МОЗ повідомили, що для аналізу динаміки неформальних платежів було проведене дослідження проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Згідно з його результатами, пацієнти повідомляють про значне скорочення частоти і середніх розмірів неформальних платежів за всіма пріоритетними послугами порівняно з 2020 роком. Однак їх кількість залишається високою: кожен шостий пацієнт при пологах і кожен другий при інсульті сплачував неформально за лікарські засоби.

Водночас завдяки розширенню ПМГ та Національного переліку лікарських засобів з 2020 року вдвічі скоротилась кількість пацієнтів, які стикалися з вказівкою придбати ліки власним коштом. За результатами дослідження, лише 23% пацієнтів вказали на таку причину неформальних платежів, тоді як у 2020 році — 48%. При цьому у 2023 році лише 3% пацієнтів стикнулись з безпосередньою вимогою платежів від медзакладу.

В МОЗ вкотре наголосили, що всі витрати, повʼязані з лікуванням пацієнта у стаціонарних умовах, повністю покриваються пакетами Програми медичних гарантій. НСЗУ перераховує медзакладам кошти за кожного пролікованого пацієнта.

МОЗ, Дубров, лікарні
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 декабря
12 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.