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МОЗ: Фіксуємо в Україні сильне зниження рівня народжуваності

09.08.2024 / 12:16
В Україні фіксують дуже сильне зниження рівня народжуваності.

Як пишуть Українські новини, про це в інтерв'ю повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

"На це дуже сильно впливає війна. Майже пів мільйона українців не народилося", – наголосив він.

За словами Дуброва, "багато хто хоче мати дітей, але не можуть завагітніти".

Перший заступник глави МОЗ розповів про пакет програми медичних гарантій із проведення штучного запліднення, вартість якого покриває держава.

"Це абсолютно новий пакет, який з'явився 2024 року. Цим пакетом програми медичних гарантій можуть користуватися абсолютно всі громадяни України за певних показань: наявності підтвердженого чоловічого або жіночого безпліддя. Вік жінки мають бути не старше ніж 40 років", – наголосив Дубров.

Він додав, що таку послугу може надавати 15 закладів, більшість із них – приватні.

МОЗ, Дубров
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