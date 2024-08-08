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Галущенко: Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження

09.08.2024 / 11:14
В Україні пройшли перевірки стосовно справедливості використання графіків відключення світла по областях. Найгірша ситуація з порушеннями в Житомирській області.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ"

"Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, зараз по них будуть зроблені юридичні висновки. Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив там такі порушення. Ситуація погіршується ще й тим, що перевіряльників не допускали на об’єкт", - сказав Галущенко.

За словами Галущенка, це неприпустимо і в мирний період, а особливо під час війни. Міністр зауважив, що має діяти принцип справедливості, як це було у 2022-2023 роках.

"Не повинно бути так, що одні сидять без світла по 16 годин, а інші тільки по дві чи чотири. У нас єдина енергосистема, і вона розподіляє дефіцит електрики рівномірно по всіх областях. Так, є певні моменти, пов’язані з наявністю більшої чи меншої кількості об’єктів критичної інфраструктури, чи промисловості, але це суттєво не впливає на ситуацію", - підкреслив Галущенко.

Галущенко, Міненерго
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