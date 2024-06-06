Міненерго: Україна готується до складної ситуації взимку

Про це, згідно з повідомленням Міністерства енергетики, сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з представниками держав-членів ЄС в МАГАТЕ у Відні (Австрія), передають Українські Новини.

Галущенко ознайомив представників зі складною ситуацією в українській енергосистемі після масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

"Найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", - зазначив міністр.

Очільник Міненерго наголосив, що атомна генерація залишається базовою для України, водночас ворожі атаки на підстанції несуть загрози і для АЕС, а отже і для ядерної та радіаційної безпеки.

"Зараз атаки зосереджені на меневрових потужностях, але мета ворога - повний блекаут. Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", - наголосив міністр.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та можливим ризикам її чергового знеструмлення.

Наголошувалося на важливій ролі спостережних місій МАГАТЕ для дотримання ядерної і радіаційної безпеки, які працюють не тільки на ЗАЕС, але й на інших українських атомних електростанціях.

Обговорюючи майбутній Саміт миру у Швейцарії, Галущенко акцентував на необхідності активізувати практичні зусилля, спрямовані на реалізацію Формули миру в Україні та її пункту - "Радіаційна та ядерна безпека".