Войти | Зарегистрироваться
08:15

суббота,
08 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Парламент ухвалив законопроект щодо академічного плагіату

07.06.2024 / 11:14
Верховна рада України ухвалила за основу законопроект про академічну доброчесність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону та Telegram народного депутата від парламентської фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Законопроект серед іншого передбачає, що академічний плагіат - це оприлюднення частково або повністю наукових, чи творчих результатів, отриманих іншою особою, чи особами як результатів власної академічної діяльності, або відтворення оприлюднених раніше творів інших авторів без посилання на відповідний твір або його автора за наявності інформації про автора.

"Академічним плагіатом також є оприлюднення як результатів власної академічної діяльності текстів та/або результатів, сформованих (згенерованих) комп’ютерною програмою в автоматичному режимі, якщо цей факт не зазначено в академічному творі чи супровідних матеріалах до нього", - йдеться в законопроекті.

Зауважимо, що від моменту поширення штучного інтелекту в загальне користування ще гостріше стало питання щодо плагіату. Адже фактично сервіси штучного інтелекту беруть інформацію з відкритих джерел та об'єднують їх в потрібний вам формат.

Железняк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 июня
6 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.