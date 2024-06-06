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МО України: На цей момент близько 15% військовозобов’язаних уточнили свої дані

07.06.2024 / 09:10
Дані через застосунок "Резерв+" на цей час оновили 1 млн 412 тис. військовозобов'язаних, призовників і резервістів, а з урахуванням інших можливостей це зробити їхня кількість сягнула 1,6 млн, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"На цей момент близько 15% уточнили свої дані. Є ще можливість у великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані і виконати норму закону", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Лазуткін уточнив, що серед тих, хто оновив дані, понад 18 тис. українців, які проживають за кордоном, переважно в Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді та США.

Двома днями раніше Лазуткін повідомив про 1 млн 371 тис. військовозобов'язаних, призовників і резервістів, які оновили свої дані через "Резерв+". Тоді він уточнив, що серед людей, які оновили дані через застосунок, 164 тисячі - це заброньовані і 153 тисячі - призовники, а також понад 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

Нагадаємо, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, відводить на оновлення даних два місяці.

Лазуткін, Резерв+
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