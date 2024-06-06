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Горенюк: Електронний квиток для проїзду у транспорті визнається на рівні з паперовими аналогами

06.06.2024 / 18:30
Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо впровадження електронних квитків в автомобільному та міському електричному транспорті.

Про це повідомив народний депутат з фракції Голос Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

За законопроєкт №5705 проголосували 256 народних обранців.

Метою закону є використання електронного квитка для перевезення пасажира та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в громадському транспорті.

Згідно з документом, е-квиток — це електронний проїзний документ, інформація в якому зафіксована з дотриманням вимог, встановлених законодавством, у формі електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити та відомості, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду надає право пасажиру на одержання транспортних послуг.

Відтепер, електронний квиток для проїзду у транспорті визнається на рівні з паперовими аналогами, – пояснив нардеп від фракції Слуга Народу, член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Горенюк.

Передбачається, що органи місцевого самоврядування мають запровадити автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування тощо в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Зауважимо, що в низці українських міст вже використовують електронну систему оплати проїзду в громадському транспорті. Ухвалення цього законопроєкту забезпечить подальшу диджиталізацію систем проїзду в міському транспорту.

Железняк
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