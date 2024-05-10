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МО України: Мобілізовані засудженні українці будуть нести службу у спеціальних підрозділах

13.05.2024 / 15:23
Засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає пресслужба відомства.

"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ", - зазначив він.

За словами речника Міноборони, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:

  • за злочини проти основ нацбезпеки України;
  • умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;
  • злочини проти статевої свободи та недоторканості;
  • злочини, пов’язані з тероризмом;
  • порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;
  • вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
  • особливо тяжкі корупційні злочини.
ВЛК, Лазуткін
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