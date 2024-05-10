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Юсов: Дії ворога на Харківському напрямку розпочалися за графіком

13.05.2024 / 17:27
Дії російських окупантів на Харківському напрямку розпочалися за відомим українській розвідці графіком. Ворог зазнає великих втрат у живій силі, тому військових московського й ленінградського округів, які перебувають на цьому напрямку, закликають здаватися в полон.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі ведучій телемарафону Єдині новини Яні Брензей.

«Можна сказати, що дії ворога на Харківському напрямку розпочалися за графіком, який був відомий Головному управлінню розвідки. Вживають необхідних заходів разом із Силами безпеки та оборони на Харківському напрямку. Зараз воюють із ворогом також спецпризначенці ГУР МО України. Безумовно, ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що всю необхідну інформацію оприлюднює Генеральний штаб», – наголосив він.

Представник ГУР Міноборони України звернувся до російських окупантів, військовослужбовців московського й ленінградського військових округів, які саме зараз перебувають на Харківському напрямку.

«Щодо можливості здатися в полон: такі випадки вже зараз активно відбуваються. Ми маємо інформацію від бійців РДК, Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону. Вони так само виступили зі зверненням до російських окупантів: або переходити на бік Сил оборони України, або здаватися в полон», – наголосив Андрій Юсов.

Він наголосив, що Україна гарантує дотримання міжнародних Женевських конвенцій, гуманітарного права, життя і безпеку для тих військовослужбовців, хто не захоче ставати гарматним м’ясом або воєнними злочинцями режиму російського диктатора володимира путіна.

«Такі військові вже є, і про них найближчим часом буде більше інформації. З огляду на втрати росії, вони значні та лише збільшуватимуться, тому здавання в полон або перехід на бік України – це розумна альтернатива», – стверджує представник розвідки.

Юсов
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