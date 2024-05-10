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Адвокат: При перевірці документів на блокпосту громадянам можуть вручати повістки

13.05.2024 / 18:30
За новим законом про мобілізацію в Україні, ТЦК та поліція мають право перевіряти військово-облікові документи чоловіків 18-60 років, які зобов’язаний пред’явити цей документ, у тому числі на блокпостах, аби уповноважена особа могла його прочитати.

Як пише Апостроф, про це повідомив адвокат, юрисконсульт Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна".

Так, законом не визначено спеціальних місць, де можна видавати повістки військовозобов'язаним. Тому законно це робити у будь-яких громадських місцях, у тому числі на блокпостах. Водночас вручати цей документ мають уповноважені особи - співробітники ТЦК або поліції.

"За таких обставин при перевірці документів на блокпосту громадянам можуть вручати повістки", – зазначив юрист.

Крім того, він уточнив, що наразі Кабмін розробляє порядок вручення повісток, тому ще можуть з'явитися нові деталі цієї процедури.

Якщо громадянин розписався у повістці, але не може з'явитися за поважних причин, зокрема через перешкоду стихійного характеру, хворобу, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки, смерть близького родича тощо, то явка обов’язкова протягом семи-десяти днів залежно від того, чи повідомляв він про поважні причини неявки.

"Як закріплено у законі, у разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом прямого звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, який не перевищує 7 календарних днів", - пояснив адвокат.

В Україні триває запекла війна з росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року - повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.

блок-пост, ТЦК, Маринич
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