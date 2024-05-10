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Подоляк: росія остаточно самоізолюється й намагатиметься масштабувати війну

14.05.2024 / 09:10
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що останні перестановки в російському керівництві свідчать про остаточний перехід країни до воєнного "комунізму" (тотальна мілітаризація економіки і перебудова систем постачання армії) для ресурсного забезпечення "нескінченної війни".

"Перерозподіл функціонального впливу між традиційними кланами. Різке скорочення кількості впливових членів неформального навколопутінського "Політбюро 2.0"… Розв’язання вічного завдання з приборкання армійської корупції (низведення групи шойгу)... Поступове видавлювання на периферію "палацових амбіцій" групи патрушева (що, до речі, прямо говорить про наростання недовіри всередині путінської вертикалі)", - написав він у телеграм-каналі.

"Висновок: росія остаточно самоізолюється й намагатиметься масштабувати війну, розширити її формати, паралельно переналаштовуючи економіку на функціонування в гостро/дефіцитних форматах, які так чи інакше здатні забезпечувати різке нарощування мілітарного складника. У будь-якому разі немає жодних варіантів, що росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, і тому будь-які переговорні формати неможливі", - написав Подоляк.

Подоляк
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