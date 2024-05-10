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Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Алєксєєнка

14.05.2024 / 10:12
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Андрія Алєксєєнка і призначив заступником Олега Луговського.

Як передає Укрінформ, відповідні укази від 13 травня опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема указом №319/2024 Президент звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Андрія Алєксєєнка.

Іншим указом №320/2024 призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Зеленський, Алєксєєнко, Луговський
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