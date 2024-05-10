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Юсов: В Україні відкриють додатковий табір для російських військовополонених

13.05.2024 / 13:19
Ухвалено рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні.

Про це заяви представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

«Враховуючи масштаб ситуації, яких знаходиться з російським угруповуванням, їхніх втрат та майбутніх в тому числі прийнято рішення швидше відкрити додаткове місце утримування, додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Скоро так само буде ця інформація публічною й офіційною», - розповів Юсов.

Юсов звернувся до росіян, які на Харківському напрямку та закликав їх переходити на бік України, або здаватися в полон, враховуючи значні втрати противника.

Міністр юстиції України Денис Малюська в березні 2024 року повідомляв, що в Україні є два табори для російських військовополонених, які повноцінно функціонують. Третій поки що повноцінно не запущений.

Юсов
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