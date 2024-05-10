Юсов: В Україні відкриють додатковий табір для російських військовополонених

Про це заяви представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

«Враховуючи масштаб ситуації, яких знаходиться з російським угруповуванням, їхніх втрат та майбутніх в тому числі прийнято рішення швидше відкрити додаткове місце утримування, додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Скоро так само буде ця інформація публічною й офіційною», - розповів Юсов.

Юсов звернувся до росіян, які на Харківському напрямку та закликав їх переходити на бік України, або здаватися в полон, враховуючи значні втрати противника.

Міністр юстиції України Денис Малюська в березні 2024 року повідомляв, що в Україні є два табори для російських військовополонених, які повноцінно функціонують. Третій поки що повноцінно не запущений.