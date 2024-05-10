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Українцям розповіли, хто має право на бронь під час мобілізації

13.05.2024 / 11:14
В Україні під час дії воєнного стану чоловіків призовного віку можуть забронювати від мобілізації. Це правило зокрема поширюється на працівників критично важливих підприємств, деяких держслужбовців тощо.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, хто має право на бронь під час мобілізації.

Хто підлягає бронюванню

Згідно з чинними правилами, забронювати можна співробітників, які працюють на:

  • підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби ця кількість може перевищувати 50%.

До підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Також в січні цього року було змінено порядок бронювання працівників підприємств, які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України (ОПК). Було знято обмеження на кількість заброньованих і за будь-якими військово-обліковими спеціальностями.

Що стосується держслужбовців, то для них із новим законом про мобілізацію, правила бронювання зміняться. Відтак, воно гарантовано залишається у топ-чиновників категорії "А", голів обласних, районних рад, а також сільських, селищних, міських голів.

При цьому держслужбовці категорій "Б" і "В" будуть бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими. Зокрема, виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.

Разом з тим бронь як і раніше матимуть представники органів державної влади, інших держорганів - Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, судді, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Списки затверджуватиме Міноборони, а не Генштаб

Зауважимо, що днями уряд передав функції затвердження списків заброньованих від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони України.

Згідно з новими змінами, центральні органи виконавчої влади після перевірки списків заброньованих від підприємств подаватимуть їх на погодження до Міноборони. Хоча раніше ця функція погодження списків заброньованих належала Генштабу.

Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Міністерства економіки.

Бронювання продовжені на місяць автоматично

Варто нагадати, що вже з 18 травня набуде чинності новий комплексний закон про мобілізацію, який передбачає зміни в законодавстві, зокрема щодо бронювання військовозобов’язаних. Паралельно цьому влада розробляє нову модель броні працівників. Так, наразі в Раді розглядають дві моделі економічного бронювання. Одна з них відштовхується від мінімальної зарплати, яка має сплачуватися, щоб податки з неї становили 35 тисяч грн (щоб вистачало на мінімальну зарплату, на утримання бійця), а інша модель передбачає отримання квот, безвідносно від індустрії.

Тому, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, Кабмін 7 травня вирішив продовжуємо терміни діючих бронювань ще на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами.

Важливо. Згідно з документом, відстрочка автоматично продовжується на один місяць для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови.

мобілізація, бронь
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