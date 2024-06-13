Українцям нагадали, що у чому полягає різниця між бронюванням і відстрочкою

РБК-Україна із посиланням на портал Army.gov.ua розповідає, хто в Україні підлягає мобілізації, як можна отримати бронь, а також чим бронювання відрізняється від відстрочки.

Хто в Україні підлягає мобілізації

Згідно із загальними правилами, мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

визнані придатними до військової служби

не мають права на відстрочку

не є заброньованими

Водночас громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:

офіцери запасу

особи, які пройшли строкову військову службу

особи, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах

Крім того, долучитися до війська добровільно українці віком 18-25 років можуть шляхом укладення відповідного контракту - на проходження військової служби.

Кому і як надається бронь від мобілізації

Бронювання - це надання тимчасової відстрочки (до 12 місяців) від мобілізації (призову) працівникам підприємств, компаній, установ чи організацій, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності держави.

Порядок бронювання військовозобов'язаних осіб регламентує постанова Кабінету міністрів №76 від 27 січня 2023 року (в редакції постанови КМУ №650 від 5 червня 2024 року).

За наявності підстав передбачена також можливість продовження терміну бронювання.

Бронювання працівників здійснюється роботодавцем. Інформацію, чи заброньований працівник, можна отримати:

у свого роботодавця

з електронного кабінету військовозобовяязаного "Резерв+"

звернувшись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

У чому різниця між бронюванням і відстрочкою

Бронювання від мобілізації надається громадянам у зв'язку з працевлаштуванням на підприємствах, компаніях, установах чи організаціях, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності чи економіки держави.

Натомість право на відстрочку від мобілізації залежить від наявності підстав, визначених у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".