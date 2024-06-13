Лікарка: Нас силою та погрозами утримували на території РТЦК та СП протягом 4 годин

Про це Вікторія Гончар розповіла під час пресконференції в Одесі, передає Укрінформ.

За словами лікарки, бригада отримала виклик до Київського РТЦК та СП.

«Нас визвали для надання допомоги цивільному потерпілому. Співробітники ТЦК закрили нас на території та не давали можливості вийти протягом 4 годин. Вони нічого не пояснювали, лише давали погрози. У потерпілого, до якого ми приїхали, був струс мозку та черепно-мозкова травма під питанням. Зі слів потерпілого, його побили в ТЦК. Він самостійно подзвонив на лінію 103», - розказала Гончар.

За словами лікарки, що відбувалося за стінами ТЦК, вона не бачила, а лише чула звуки сирен та крики.

«Якщо нашим працівникам щось загрожувало – вони захищались. На території ТЦК також були провокації тілесного нападу – хапали моїх колег за руки та намагалися їх побити», - додала Гончар.

Також лікарка наголосила, що ствердження, нібито медики не надали документи, не є правдою.

«Територія ТЦК охороняється, і без документів та перевірки туди нікого не пускають. Нас навпаки запустили без перевірки і потім не випускали», - пояснила Гончар.

Також вона підкреслила, що це не перший випадок, коли швидку викликають на побиття чоловіків співробітниками ТЦК.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці розпочали розслідування щодо масової бійки, яка сталася між працівниками швидкої медичної допомоги і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, водій карети екстреної медичної допомоги прийшов до Київського РТЦК та СП Одеси щоб оновити дані, проте його відмовилися відпускати. Коли йому стало зле, викликали медиків, яких після приїзду також відмовились відпускати. На місце прибули кілька бригад екстреної служби. Сталися сутички між екіпажами швидкої та працівниками ТЦК, а також їхніми помічниками.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв справу під власний контроль.

12 червня в Одеському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що «конфлікт вичерпано, остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи»

Щодо скарг медиків на відсутність бронювання керівництво «швидкої» повідомило, що найближчим часом питання буде вирішено.