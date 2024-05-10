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Умєров: Найбільший попит у центрах рекрутингу мають посади водіїв, механіків, операторів дронів

13.05.2024 / 10:12
В Україні на сьогодні відкрито 20 центрів рекрутингу, найбільший попит мають посади водіїв, механіків, операторів дронів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у інтерв'ю, оприлюдненому на Ютуб-каналі МОУ, передає кореспондент Укрінформу.

Очільник Міноборони нагадав, що в Україні вже працюють 20 рекрутингових центрів, і відкриватимуться нові. МОУ визначило перелік посад у війську, які люди можуть обрати самостійно.

«Водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади — вони мають дуже великий попит», — сказав Умєров.

За його словами, охочі можуть обрати бажану посаду онлайн або прийти до центрів рекрутингу.

«Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні, щоб вони приходили на роботу: обирали професію, проходили всі співбесіди і отримували посаду, яка буде працювати на користь держави», - зазначив міністр.

Умєров
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