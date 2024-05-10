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Єрмак попросив вокаліста гурту U2 поширювати інформацію про Саміт миру

13.05.2024 / 09:10
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з ірландським рок-музикантом, вокалістом гурту U2 Боно та закликав його підтримати ідею Глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, поширювати інформацію про нього, повідомляється на сайті Офісу глави Української держави.

"Ви можете допомогти в цьому, оскільки ваш голос знають і чують мільйони людей, і він гучніший за голоси багатьох політиків", - наголосив Єрмак.

Розмова відбулася в день народження Боно. Єрмак подякував музиканту за підтримку і допомогу Україні під час війни.

Боно заявив, що його найбільшим бажанням є те, щоб Україна залишалася вільною. "Українці – справжні герої. Сьогодні ви перебуваєте на передовій боротьби за свободу для всіх нас. Українці мають незламний дух. Дух, який неможливо підкорити", - сказав фронтмен U2.

Лідери U2 Боно і Едж приїжджали до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського у травні 2022 року, щоб продемонструвати солідарність з українським народом.

Боно, Єрмак
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