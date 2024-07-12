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Бронь від мобілізації можна перевірити і офлайн і онлайн, - ЗМІ

12.07.2024 / 18:30
Під час мобілізації в Україні певні категорії працівників мають право на бронювання. Бронювання працівників оформляється рішенням Мінекономіки за списками, які погоджуються з Міноборони.

Як перевірити бронь від мобілізації в Україні у 2024 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Самостійно перевірити, чи є бронь від мобілізації можна декількома способами.

Як перевірити бронь від мобілізації офлайн

Перевірити наявність броні від мобілізації можна, звернувшись до керівництва компанії. Підприємства подають списки для бронювання працівників та отримують рішення від відповідного органа. Тому в керівника мають бути списки осіб, яких було заброньовано.

Перевірити наявність бронювання можна, звернувшись безпосередньо до вашого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Співробітники ТЦК зможуть надати актуальну інформацію, чи отримали ви бронювання від мобілізації.

Як перевірити бронь від мобілізації онлайн

Перевірити бронь від мобілізації можна, скориставшись застосунком Резерв+.

Для цього:

  • авторизуйтеся в застосунку;
  • подивіться інформацію в електронному військово-обліковому документі.

Електронний військово-обліковий документ містить всю інформацію з реєстру Оберіг, зокрема й наявність відстрочки або бронювання.

Якщо виникнуть питання, то працівники ТЦК зможуть перевірити необхідну інформацію за QR-кодом.

мобілізація, бронь
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