Бронь від мобілізації можна перевірити і офлайн і онлайн, - ЗМІ

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МО Британії: На військові витрати країни НАТО повинні виділяти більше ніж 2% ВВП
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У мзс росії відреагували на рішення США розмістити у Німеччині далекобійну зброю, - ЗМІ
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Європейська комісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українських біженців
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Столтенберг: росія не матиме можливості для нападу на країни НАТО одночасно з війною в Україні
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Орбан: Сі Цзіньпін допускає, що до кінця року відбудуться переговори між рф та Україною
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Мінінфраструктури: Дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення можна замовити онлайн
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Шуляк: З появою ЄДЕССБ будь-які спроби шахрайства одразу помітні в е-системі
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Соломчук: У 2024 році Україна може отримати 75 млн тонн урожаю сільськогосподарських культур
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Посол: На сьогодні дві великі турецькі компанії закуповують українські двигуни для дронів
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У Мінфіні розповіли, скільки транзитних декларацій було оформлено за час дії "митного безвізу"
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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