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Железняк: Рада розгляне законопроект щодо скасування переходу на літній час

12.07.2024 / 17:27
Верховна Рада найближчого пленарного тижня розгляне у другому читанні проект закону про скасування переходу на літній час в Україні. Проект передбачає фіксацію зимового часу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Згідно попереднього порядку денного на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроект спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки", - написав він.

Зараз Україна переходить на літній час відповідно порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи. Перехід регулюється постановою Кабміну 1996 року. Літній час застосовують у більшості країн Заходу, у тому числі в ЄС, США та Канаді. Малорозвинені країни не переводять годинники.

В Україні діє київський час з переведенням щорічно годинникової стрілки:

• в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед;

• в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Железняк
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