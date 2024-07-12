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ДСНС: В результаті російської ракетної атаки на Україну 8 липня загинули 44 людини

12.07.2024 / 15:23
В результаті російської ракетної атаки на Україну 8 липня загинули 44 людини, 196 отримали пораненні, ще 11 осіб вдалося врятувати.

Про це повідомила керівник пресслужби ДСНС Світлана Водолага на брифінгу у четвер, 11 липня.

"Під обстріли в ранковий час потрапили Київ, Дніпро, Кривий Ріг та частково Київщина. На жаль, загинули 44 особи та 196 осіб постраждали, з них 10 дітей. Рятувальниками було врятовано 11 осіб, з них троє дітей", – сказала Водолага.

За її даними, у Києві загинули 33 людини, 125 постраждали, з них 10 дітей. Рятувальники виїжджали у сім районів міста. Було оброблено понад 500 заявок на лінію 101 щодо влучань та падіння уламків.

Загалом рятувальники працювали на 18 локаціях. Найбільше жертв і постраждалих було у п’яти місцях: дитячій лікарні Охматдит, медичний центр Адоніс, житловому будинку у Шевченківському районі, в Голосіївському районі та бізнес-центр на Ушинського.

Як відомо, 8 липня росія запустила майже 40 ракет по Україні. ППО збила 30 цілей, але не обійшлося без влучань. Ракети уразили дитячу лікарню Охматдит, медичний центр і житлові будинки у Києві. Були влучання у Кривому Розі і Дніпрі.

ДСНС, Водолага
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