Лубінець: Обговорив з Головним Омбудсманом Туреччини можливий його візит до рф для перевірки українських полонених

Про це омбудсмен повідомив у своєму Telegram-каналі.

Лубінець зазначив, що Малкоч тримає на контролі захист прав українських дітей у Туреччині, які постраждали від російської агресії. Омбудсмени обговорили посилення спільної роботи з ЮНІСЕФ, а також механізми повернення українських цивільних заручників.

"На зустрічі також був присутній Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого росіяни утримували з 2021 року. Він поділився своїми думками з Головним Омбудсманом Туреччини, як людина, яка знає про російську неволю не з чуток. Окрім того, обговорили можливий візит пана Малкоча на територію росії з метою моніторингу дотримання прав українських військовополонених", - написав Лубінець.