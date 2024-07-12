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Лубінець: Обговорив з Головним Омбудсманом Туреччини можливий його візит до рф для перевірки українських полонених

12.07.2024 / 12:16
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обговорив з Головним Омбудсманом Туреччини Шерефом Малкочем можливий візит Малкоча до держави-агресора росії для перевірки дотримання прав українських військовополонених.

Про це омбудсмен повідомив у своєму Telegram-каналі.

Лубінець зазначив, що Малкоч тримає на контролі захист прав українських дітей у Туреччині, які постраждали від російської агресії. Омбудсмени обговорили посилення спільної роботи з ЮНІСЕФ, а також механізми повернення українських цивільних заручників.

"На зустрічі також був присутній Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого росіяни утримували з 2021 року. Він поділився своїми думками з Головним Омбудсманом Туреччини, як людина, яка знає про російську неволю не з чуток. Окрім того, обговорили можливий візит пана Малкоча на територію росії з метою моніторингу дотримання прав українських військовополонених", - написав Лубінець.

Лубінець
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