Стефанішина назвала кількість жінок, що виконують бойові завдання на фронті

"Українці протистоять російській агресії як єдиний народ, і жінки, і чоловіки. Дедалі більше жінок служить у Силах оборони, і наразі понад 10 тис. жінок виконують бойові завдання на лінії фронту", - цитує Стефанішину пресслужба віцепрем'єра за результатами участі в панельній дискусії "Жінки, мир, безпека: роль жінок-лідерок" у рамках Громадського форуму НАТО.

За її словами, роль жінок також надзвичайно важлива у відбудові країни, а жіноче лідерство є критичним для розвитку та зростання економічного потенціалу України.

"Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже є велика програма, яка передбачає, що жінки матимуть більше доступу й будуть активно залучені до процесу відновлення", - додала Стефанішина.