Унаслідок обстрілу Києва загинуло п’ятеро працівників приватного медзакладу та лікарка з Охматдиту

Унаслідок обстрілу Києва 8 липня загинуло п’ятеро працівників приватного медзакладу на лівому березі столиці та лікарка з Охматдиту.

У медичному центрі Adonis та Охматдиті розповіли про колег, які втратили своє життя.

Вічна пам’ять працівникам

Лікар-нефролог Охматдиту Світлана Лук’янчик у момент удару евакуювала дітей, які перебували на діалізі, в укриття. Їй вдалося уберегти життя маленьких пацієнтів, проте не власне.

Старша касирка клініки Вікторія Бондаренко була матір’ю двох дітей. Її колеги говорять, що жінка була завжди усміхненою та готовою допомогти. Її син та чоловік зараз захищають Україну.

Пацієнти акушера-гінеколога Світлалани Поплавської згадують її, як світлу, добру та турботливу лікарку, яка професійно та уважно спостерігала за вагітними. У неї було троє дітей.

Старша медсестра Тетяна Шарова тікала від війни ще з 2014 року, вона жила у Донецьку. Син Тетяни був у полоні.

«Нещодавно вона одружила свого сина, і ми всі раділи за неї. Тетяна була не лише професіоналом своєї справи, але й добрим другом, її співчуття і підтримка були незамінними для кожного з нас», – пригадають у медичному центрі.

Лікаря УЗД-діагностики Віктора Брагуцу назвали душею філії. Він завжди був позитивним, постійно жартував, підбадьорював і допомагав колегам. Без батька залишилося двоє дівчаток.

«Його енергія та доброзичливість завжди будуть з нами», – запевняють колеги.

Менший син сестри-господині Оксани Корж цього року закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят.

Колеги розповідають, що Оксана була потужним ʺдвигунчикомʺ, вона могла за декілька хвилин реалізувати неможливе.

У боротьбі за життя

Співробітники клініки Adonis також моляться і вірять, що вдасться врятувати життя їхньої касирки Наталії Моляр.

Зараз жінка перебуває в реанімаційному відділенні у вкрай важкому стані.