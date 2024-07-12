В Укренерго дали відповіді, що таке черга і скільки годин не буде світла

Відповіді на запитання оператор опублікував на сторінці у Facebook.

Що таке черга

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, поділені на шість черг.

Черга - це група побутових споживачів і бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабінету міністрів).

Як споживання обмежується за чергами

"Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно - визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії у системі", - сказала компанія.

Дефіцит - це нестача електроенергії у системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС.

Для того, щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр має урівняти (збалансувати) рівень споживання до рівня наявної енергії у системі.

Знаючи обсяг дефіциту, Укренерго визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго у кожному регіоні одночасно.

Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу - визначають обленерго у кожному регіоні.

Скільки годин не буде світла

Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень - це чотири години обмежень на добу, дві черги - вісім годин обмежень, три черги - 12 годин обмежень, чотири черги - більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги - це відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону.

Укренерго визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго.

"Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх сторінках у соцмережах", - пише компанія.

Як може не бути світла 12 годин

Коли три черги графіків відключень діють протягом усієї доби, то це означає, що у цю добу у вас сумарно буде 12 годин без світла.

Якщо, наприклад, три черги відключень діють декілька годин, то для енергетиків це означає, що більша кількість споживачів обмежена у цей період.

Тривалість черги та її переключення визначають обленерго у кожній області.

Що таке Укренерго та обленерго і за що вони відповідають

Укренерго - державний оператор енергосистеми України (оператор системи передачі).

Оператор:

транспортує (передає) електроенергію магістральними високовольтними мережами класом напруги від 750000 вольт до 220 000 вольт від електростанцій до мереж обленерго;

стежить за балансом між виробленою усіма українськими електростанціями енергією і рівнем споживання в країні.

Обленерго:

у кожному регіоні є оператор, який розподіляє електроенергію із мережі Укренерго до споживачів мережами класом напруги від 110 000 вольт до 220 вольт.

Укренерго не постачає електроенергію безпосередньо споживачам, не визначає, з яких адрес споживачів складаються черги, не формує графіки відключень. Це - функції обленерго.

Чому обмежують споживання

Головна причина застосування графіків погодинних відключень - наслідки восьми російських ракетних і дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року.

Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності у системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Наприклад, у вівторок 9 липня споживання зросло на понад 5%, порівняно з понеділком, 8 липня.

"Тож коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів", - звертається Укренерго.