Войти | Зарегистрироваться
15:37

вторник,
09 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Подоляк: На світ чекає жахлива коротка історія кривавого хаосу, в якому життя не має цінності, а смерть - новий синонім слова "росія"

09.07.2024 / 09:10
російський ракетний удар по Україні 8 липня, включно з ударом по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит" (Київ), є навмисною і схваленою путіним дією напередодні саміту НАТО, упевнений радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це абсолютно навмисна дія, спеціально розроблена і схвалена суб'єктом путіним. Напередодні саміту НАТО. Як ляпас Альянсу. росія посилає всім неформальний сигнал приблизно такого змісту: "Навіть відверте вбивство дітей не змусить їх (союз) прийняти всі необхідні рішення. І тому продовжуємо атакувати...", - написав Подоляк у своєму телеграм-каналі.

Крім того, майже одночасно з навмисним ударом по дітях в українській столиці з вуст лідерів Угорщини та Китаю вкотре пролунала вимога "про негайне припинення вогню", зауважив радник глави Офісу президента.

"Ця вимога не адресована росії. Вона адресована тільки Заходу та Україні. І її мета - створити хибне відчуття: агресор має право вбивати, бо говорить про "мир", а жертва не повинна оборонятися і тому повинна негайно припинити опір, залишивши території та власних громадян агресору. Це виглядає вкрай неприродно і абсолютно точно стимулює росію продовжувати атакувати", - написав він.

Подоляк також зазначив, що росія продовжує головувати в Радбезі ООН. "Це абсолютно блюзнірський сигнал усім нейтральним країнам: правил немає, а пряме людоїдство заохочується".

Ба більше, заявив Подоляк, "як і раніше, немає належної реакції ООН, яка б прямо вказувала на очевидне: якщо війна не закінчиться тотальною поразкою росії, на світ чекає жахлива коротка історія кривавого хаосу, в якому життя не має цінності, а смерть - новий синонім слова "росія".

Подоляк, Охматдит
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 июля
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.