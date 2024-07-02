Плетенчук: Туреччина, яка добудовує корвет «Іван Мазепа», має віддати проєкт судна вже цього року

Про це в інтерв’ю Суспільному Крим розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Плетенчук каже, що Туреччина, яка добудовує перший корвет під назвою Іван Мазепа, має віддати проєкт судна вже цього року.

«Це бойова одиниця, яка може виконувати різноманітні завдання: охорону водного району, прибережних вод, боротьбу з надводними кораблями, розвідку, прикриття ППО», – розповів речник ВМС ЗСУ.

За його словами, корвет був модернізований під час безпосереднього будівництва, оскільки російсько-українська війна продемонструвала, як змінилися реалії бойових дій сьогодення.

«Тому було внесено деякі конструктивні зміни в цей корвет. Зараз екіпаж проходить навчання, цей процес досить тривалий», – додав речник ВМС.

Раніше у ВМС ЗСУ оприлюднили відео, на якому багатоцільовий корабель класу корвет Гетьман Іван Мазепа ВМС ЗС України проходить ходові (державні) випробування в морі.

Вперше на воду корвет Гетьман Іван Мазепа був спущений у жовтні 2022 року, у Туреччині.

Примітно, що у Туреччині також будують й інший корабель для ВМС ЗСУ, а саме – корвет класу Ada, який із березня поточного року матиме назву Гетьман Іван Виговський.