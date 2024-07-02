Войти | Зарегистрироваться
15:37

вторник,
09 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Плетенчук: Туреччина, яка добудовує корвет «Іван Мазепа», має віддати проєкт судна вже цього року

08.07.2024 / 18:30
Майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ корвет Гетьман Іван Мазепа зможе виконувати низку завдань, зокрема охорону вод, боротьбу з надводними кораблями та розвідку.

Про це в інтерв’ю Суспільному Крим розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Плетенчук каже, що Туреччина, яка добудовує перший корвет під назвою Іван Мазепа, має віддати проєкт судна вже цього року.

«Це бойова одиниця, яка може виконувати різноманітні завдання: охорону водного району, прибережних вод, боротьбу з надводними кораблями, розвідку, прикриття ППО», – розповів речник ВМС ЗСУ.

За його словами, корвет був модернізований під час безпосереднього будівництва, оскільки російсько-українська війна продемонструвала, як змінилися реалії бойових дій сьогодення.

«Тому було внесено деякі конструктивні зміни в цей корвет. Зараз екіпаж проходить навчання, цей процес досить тривалий», – додав речник ВМС.

Раніше у ВМС ЗСУ оприлюднили відео, на якому багатоцільовий корабель класу корвет Гетьман Іван Мазепа ВМС ЗС України проходить ходові (державні) випробування в морі.

Вперше на воду корвет Гетьман Іван Мазепа був спущений у жовтні 2022 року, у Туреччині.

Примітно, що у Туреччині також будують й інший корабель для ВМС ЗСУ, а саме – корвет класу Ada, який із березня поточного року матиме назву Гетьман Іван Виговський.

корвет, Плетенчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 июля
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.