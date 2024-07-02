Лазуткін: Часу на оновлення військово-облікових даних залишилося мало

Про це в ефірі телемарафону нагадав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, який порадив всім військовозобов'язаним оновити свої дані і не затягувати з цим.

За його словами, часу на оновлення своїх військово-облікових даних залишилося мало.

Водночас речник Міністерства оборони України наголосив, що порушникам, які не виконають вимог закону, загрожує адміністративний штраф. Таким українцям доведеться заплатити щонайменше 17 тисяч гривень.

"Ті, хто не виконали норму закону, ті можуть отримати відповідний адміністративний штраф. І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився, все ж таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити зараз у додатку "Резерв+", - наголосив Лазуткін.