Андрющенко попередив про перевірки росгвардією узбережжя від Урзуфа до Ялти

Про це 7 липня повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольцям. Увага. Тим хто в окупації та в кого там рідні. В Урзуф заїхав підрозділ росгвардії. Перевдягнений у цивільне ", - зазначив він.

За інформацією радника, росгвардійці перевіряють місця відпочинку по всьому узбережжю від Урзуфа до Ялти.

"Шукають невдоволених та підозрілих. Відомо про перші рандомні арешти. Тримайте увагу і обережно з виразами. Перевірте телефони", - попередив Андрющенко.