Войти | Зарегистрироваться
15:36

вторник,
09 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Андрющенко попередив про перевірки росгвардією узбережжя від Урзуфа до Ялти

08.07.2024 / 15:23
В окупований Урзуф на Донеччині прибув підрозділ росгвардії.

Про це 7 липня повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольцям. Увага. Тим хто в окупації та в кого там рідні. В Урзуф заїхав підрозділ росгвардії. Перевдягнений у цивільне ", - зазначив він.

За інформацією радника, росгвардійці перевіряють місця відпочинку по всьому узбережжю від Урзуфа до Ялти.

"Шукають невдоволених та підозрілих. Відомо про перші рандомні арешти. Тримайте увагу і обережно з виразами. Перевірте телефони", - попередив Андрющенко.

Андрющенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 июля
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.