Войти | Зарегистрироваться
18:05

понедельник,
08 июля
Онлайн
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ЦНС: окупанти намагаються "легалізувати" видобуток українських надр на ТОТ

08.07.2024 / 11:14
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання "прав" на використання українських надр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Мова йде про так звану "легалізацію" видобутку українських надр. Відтепер мародери начебто стануть "легальними".

У ЦНС зауважили, що ліцензії рф є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність.

"Центр національного спротиву знатиме кожного, хто від імені фейкових установ візуватиме мародерам російську макулатуру", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що ворог продовжує вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Донецької області. Зокрема, із порта Маріуполя з нової партії цьогорічного врожаю зернових вже вивезено понад 80 тисяч тонн.

надра, ЦНС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 июля
7 июля
6 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.