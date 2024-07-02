ЦНС: окупанти намагаються "легалізувати" видобуток українських надр на ТОТ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Мова йде про так звану "легалізацію" видобутку українських надр. Відтепер мародери начебто стануть "легальними".

У ЦНС зауважили, що ліцензії рф є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність.

"Центр національного спротиву знатиме кожного, хто від імені фейкових установ візуватиме мародерам російську макулатуру", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що ворог продовжує вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Донецької області. Зокрема, із порта Маріуполя з нової партії цьогорічного врожаю зернових вже вивезено понад 80 тисяч тонн.