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Андрющенко: Мовчки та потайки окупанти запустили залізницю з Ростова до Маріуполя

05.08.2024 / 10:12
росіяни запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та публікує відповідну карту.

"росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. Саме до такого висновку ми доходимо за результатом моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій з середи", - написав Андрющенко.

За словами радника, певні деталі, які він не має права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт: "Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про "альтернативу Кримському мосту". Це - хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більшу пропускну здатність та потужність за міст", - наголосив Андрющенко.

На відновлення залізниці росіяни витратили 13 місяців. Через удари Сил оборони України взимку будівництво було сповільнено на два місяці. Через диверсію в Кальчикському кар’єрі Маріупольським спротивом - ще на місяць відтермінувалося.

залізниця, Андрющенко
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