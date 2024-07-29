Андрющенко: Мовчки та потайки окупанти запустили залізницю з Ростова до Маріуполя

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17:27
Бербок прокоментувала розміщення в Німеччині американських ракет дальнього радіуса дії
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14:21
Блінкен і Сежурне обговорили ситуацію на Близькому Сході та закликали до "максимальної стриманості"
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16:20
Трамп привітав російського диктатора з "чудовою угодою", маючи на увазі обмін ув’язненими
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13:15
WELT: Українські медики, які приїхали в Німеччину з початку війни, не можуть працювати за фахом
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10:10
Трамп заявив, що відмовляється від дебатів із Гарріс на каналі ABC
- 17:27
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Онлайн-кассы: Новые возможности для современного бизнеса06.08.2024 / 02:00Проведение платежей через кассы при расчетах за товары и услуги - требование законодательства Украины как для физических, так и для юридических лиц. При этом у предпринимателей есть выбор - использовать традиционные кассовые аппараты либо предпочесть онлайн ПО или программные регистраторы расчетных операций.
Як проросійський бізнесмен Поліщук, який знищив стратегічний радіопередавальний центр у Броварах, свою честь та гідність захищав02.08.2024 / 15:38Последние новости рубрики
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22:25
Ухилення від оподаткування і несплата за кредити: Як Віктор Поліщук виводить кошти зі своїх підприємств під час війни
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16:25
За індексом "Біг Маку" в Україні обмінний курс має становити 20,74 гривні за долар
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16:25
ЄК обговорила з українськими, угорськими та словацькими чиновниками питання припинення транзиту російської нафти
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12:16
Федоров розповів про першу закупівлю державою українських безпілотників через Prozorro
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09:10
Шмигаль: Будь-яка залежність від російської нафти та газу - це величезний ризик для всіх європейських країн
- 22:25
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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Оптимальный выбор автозапчастей в Украине — только в Ukrparts18.06.2024 / 15:08Последние новости рубрики
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